Роскомнадзор напомнил об опасности незаконного сбора данных на сайтах по продаже билетов на ёлки

Роскомнадзор напомнил об опасности незаконного сбора персональной информации на сайтах по продаже билетов на новогодние ёлки, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

По словам специалистов, такие интернет-ресурсы собирают личные данные клиентов без документов, определяющих политику конфиденциальности, и сведений о защите персональной информации.

Как полагают в Роскомнадзоре, есть риск использования таких данных в целях, отличных от заявленных на этапе сбора.

Гражданам советуют перед покупкой билетов проверять сайты на наличие пользовательского соглашения и политики конфиденциальности.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.