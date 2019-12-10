Роскомнадзор напомнил об опасности незаконного сбора данных на сайтах по продаже билетов на ёлки
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По словам специалистов, такие интернет-ресурсы собирают личные данные клиентов без документов, определяющих политику конфиденциальности, и сведений о защите персональной информации.
Как полагают в Роскомнадзоре, есть риск использования таких данных в целях, отличных от заявленных на этапе сбора.
Гражданам советуют перед покупкой билетов проверять сайты на наличие пользовательского соглашения и политики конфиденциальности.
Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.