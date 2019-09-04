Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях

Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.

«С точки зрения здравого смысла я бы просто посоветовала людям, когда они видят в ленте, например, просьбу своего друга о помощи, спросить у него, действительно ли он в этой помощи нуждается, не взломали ли у него страницу», — заявила она.

Если же поступает звонок от знакомого человека с просьбой о материальной помощи, то желательно ему перезвонить и убедиться, что это не мошенники, имитирующие его голос.

Со своей стороны, эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» рекомендовал периодически менять свои пароли в соцсетях. Он также советует установить антивирус на телефон и компьютер.

«Надо быть предельно внимательным, когда кто-то из ваших знакомых просит у вас деньги крайне необычным способом», — добавил он.

Ранее в ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей.