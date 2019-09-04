В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.

«Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях», — цитирует газета «Известия» замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артёма Сычёва.

Он отметил, что злоумышленники захватывают доступ к странице пользователя и начинает публиковать посты от его имени.

По его словам, были зарегистрированы случаи, когда мошенники имитировали голос пользователя, но пока это «большая редкость».

Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.

20 августа в пресс-службе Центробанка прокомментировали идею об увеличении срока блокировки средств до 30 дней российскими банками при подозрении на мошеннические действия.