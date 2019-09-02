В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится обязательная фотофиксация автомобиля во время прохождения технического осмотра.

В связи с этим РСА обязали провести проверку всех пунктов технического обслуживания автомобиля к середине 2020 года.

По мнению ЦБ, у ведомства нет «фактических и финансовых возможностей» для осуществления таких проверок в срок.

В Центробанке опасаются, что ситуация может привести к дестабилизации рынка автомобилей в России.

В мае автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал Nation News принятие нижней палатой парламента закона о фотофиксации технического осмотра автомобиля.