ЦБ оценил идею блокировки на 30 дней карт при подозрительных платежах

В пресс-службе Центробанка прокомментировали идею об увеличении срока блокировки средств до 30 дней российскими банками при подозрении на мошеннические действия.

Как отметили в ЦБ РИА Новости, злоумышленники успевают выводить средства в первые часы после перевода.

«По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок. Таким образом, увеличение срока блокировки средств на расчётном счёте клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств», — заявили в Центробанке.

В пресс-службе регулятора отметили, что разного рода изменения законодательства в этой сфере можно проводить лишь при условии оценки эффективности предлагаемых мер.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. При этом в финучреждениях отметили, что для увеличения срока заморозки средств необходимо обращение отправителя в полицию.

В июле в Центробанке заявили об устранении ошибки в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий.