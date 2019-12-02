МЧС начинает внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников

Сотрудники МЧС начинают внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, будут проверены объекты, задействованные в проведении общероссийской кремлёвской ёлки.

Также в список попали детсады и школы. Кроме того, это детские оздоровительные лагеря, где во время зимних школьных каникул пройдут праздничные мероприятия.

«Проверки объектов, задействованных в организации и проведении ёлки в Кремле, включая аэропорты и вокзалы, а также места проживания детей и сопровождающих их лиц, завершатся в середине декабря», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ёлка в Государственном Кремлёвском дворце состоится 25 декабря.

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