МЧС начинает внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС начинают внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников.
МЧС начинает внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, будут проверены объекты, задействованные в проведении общероссийской кремлёвской ёлки.

Также в список попали детсады и школы. Кроме того, это детские оздоровительные лагеря, где во время зимних школьных каникул пройдут праздничные мероприятия.

«Проверки объектов, задействованных в организации и проведении ёлки в Кремле, включая аэропорты и вокзалы, а также места проживания детей и сопровождающих их лиц, завершатся в середине декабря», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ёлка в Государственном Кремлёвском дворце состоится 25 декабря.

Ранее телеканал «360» сообщал об уроках пожарной безопасности в школах и вузах Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить