В школах и вузах Подмосковья пройдут уроки пожарной безопасности

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Во всех образовательных учреждениях Московской области начался месячник безопасности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.
В школах и вузах Подмосковья пройдут уроки пожарной безопасности
  • РИА Новости

В течение месяца сотрудники региональных пожарно-спасательных подразделений будут проводить профилактические мероприятия в детсадах, школах, вузах, колледжах, интернатах, спецшколах.

Запланированы уроки пожарной безопасности, викторины и конкурсы. Учащимся расскажут о правилах поведения при пожаре в быту, школе и дома, покажут, как пользоваться огнетушителем и первичными средствами защиты.

«Месячник безопасности на территории Подмосковья проводится ежегодно, в начале учебного года. Основная цель занятий — напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций», — заявил Пестов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в пяти школах и детсадах Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности.

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