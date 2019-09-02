В школах и вузах Подмосковья пройдут уроки пожарной безопасности

Во всех образовательных учреждениях Московской области начался месячник безопасности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Дмитрия Пестова.

В течение месяца сотрудники региональных пожарно-спасательных подразделений будут проводить профилактические мероприятия в детсадах, школах, вузах, колледжах, интернатах, спецшколах.

Запланированы уроки пожарной безопасности, викторины и конкурсы. Учащимся расскажут о правилах поведения при пожаре в быту, школе и дома, покажут, как пользоваться огнетушителем и первичными средствами защиты.

«Месячник безопасности на территории Подмосковья проводится ежегодно, в начале учебного года. Основная цель занятий — напомнить учащимся после длительных каникул правила безопасного поведения при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций», — заявил Пестов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в пяти школах и детсадах Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности.