В пяти школах и детсадах Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности

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В пяти образовательных учреждениях Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности.
В пяти школах и детсадах Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Прокурор Балаклавского района направил в суд исковые заявления к средней общеобразовательной школе №47 и детскому саду №72, прокурор Нахимовского района — к детсаду №69» и средним общеобразовательным школам №40 и №42.

Кроме того, надзорное ведомство через суд требует от городского департамента образования направить финансирование на проведение работ по обеспечению пожарной безопасности.

Проверки проходят в преддверии нового учебного года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили шесть несанкционированных детских палаточных лагерей.

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