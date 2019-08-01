В пяти школах и детсадах Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности

В пяти образовательных учреждениях Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Прокурор Балаклавского района направил в суд исковые заявления к средней общеобразовательной школе №47 и детскому саду №72, прокурор Нахимовского района — к детсаду №69» и средним общеобразовательным школам №40 и №42.

Кроме того, надзорное ведомство через суд требует от городского департамента образования направить финансирование на проведение работ по обеспечению пожарной безопасности.

Проверки проходят в преддверии нового учебного года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выявили шесть несанкционированных детских палаточных лагерей.