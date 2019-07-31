В Свердловской области нашли шесть несанкционированных палаточных лагерей

В Свердловской области выявили шесть несанкционированных детских палаточных лагерей, сообщает URA.RU.

Они расположены в Полевском, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле. Два из них — в Нижних Сергах и Нижнем Тагиле — уже закрыты.

«Учитывается местоположение лагеря, расстояние от линии электропередачи», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Там уточнили, что проверяются наличие средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, состояние путей эвакуации, есть ли устойчивая телефонная связь, имеются ли в палатках автономные пожарные извещатели, исправные электрические фонари.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Ленинском районе Кирова пресекли работу несанкционированного лагеря с дневным пребыванием детей.