Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки

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Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
  • © пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

«Вечером 14 декабря водитель автомашины Subaru Forester въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней ёлки», — сообщили в МВД.

Автомобилист не справился с управлением и наехал на установленную на площади новогоднюю фигуру, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали местного жителя 1999 года рождения. Стоимость ущерба, нанесённого декорации, составляет 677 тыс. рублей.

Против водителя возбудили административное дело по факту оставления места ДТП. Ему предстоит компенсировать материальный ущерб.

Ранее сайт kp.ru передавал, что спасатели проверяют места для новогодних праздников в Хабаровском крае.

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