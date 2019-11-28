Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

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Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
  • © администрация Кемерово

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мэра, прежняя ель с гарантией в три года, украшавшая главную площадь 11 лет, «морально устарела», и с каждым годом приходилось увеличивать финансирование на её ремонт.

«Её можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300, 400, 500 тыс. рублей», — рассказал он, сообщив о ежегодном выходе из строя веток и светодиодов.

Середюк отметил, что Кемерово обновляется, поэтому у него должна была появиться новая, высокотехнологичная ель, которая имеет стальной каркас, около 1900 веток, 239 тыс. светодиодов, более 1000 программ, а также возможность выводить на ней надписи и узоры.

«Стоимость ёлки (для Кемерова. — RT) составила 17 млн 900 тыс. рублей», — сказал мэр, назвав данную ценовую категорию средней.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в центре столицы будет установлено 330 новогодних ёлок, украшенных в различных стилях.

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