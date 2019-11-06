В Подмосковье рассказали о подготовке к зимнему сезону

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как Подмосковье готовится к зиме.
В Подмосковье рассказали о подготовке к зимнему сезону
  • ©mos.ru

В парках культуры и отдыха к зимнему сезону откроются 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс, а дворовые территории, площади, места массового скопления людей, природные зоны, знаковые общественные объекты и сами парки станут главными объектами праздничного оформления, сообщил министр.

«К Новому году традиционно будут установлены ёлки, и откроются новогодние ярмарки», — добавил Хайкин.

По словам министра, в парках также появятся уличные очаги, возле которых можно будет согреться во время зимних прогулок, самовары с чаем и слэклайн-площадки.

«Все объекты должны быть оформлены с использованием брендбука «Зима в Подмосковье», — отметил он.

Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.

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