В Подмосковье рассказали о подготовке к зимнему сезону

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в беседе с телеканалом «360» рассказал, как Подмосковье готовится к зиме.

В парках культуры и отдыха к зимнему сезону откроются 71 зимняя горка, 70 катков и 45 лыжных трасс, а дворовые территории, площади, места массового скопления людей, природные зоны, знаковые общественные объекты и сами парки станут главными объектами праздничного оформления, сообщил министр.

«К Новому году традиционно будут установлены ёлки, и откроются новогодние ярмарки», — добавил Хайкин.

По словам министра, в парках также появятся уличные очаги, возле которых можно будет согреться во время зимних прогулок, самовары с чаем и слэклайн-площадки.

«Все объекты должны быть оформлены с использованием брендбука «Зима в Подмосковье», — отметил он.

Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.