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Эксперт оценила рост заболеваний панкреатитом в России

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Заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.
Эксперт оценила рост заболеваний панкреатитом в России
  • Pixabay

«Это связано с пищевыми привычками россиян: переедание, увлечение алкогольными напитками, любовь к жирной и острой пище. Употребление алкоголя в неумеренном количестве является причиной 60—70% случаев хронического панкреатита», — сказала она.

По её словам, смертность при тяжёлых формах составляет около 12%, причём 20% больных погибают в течение первых десяти лет после установления диагноза.

Как отметила Шкурко, панкреатит и его тяжёлая форма панкреонекроз неизлечимы, а новые способы лечения нацелены преимущественно на ликвидацию уже развившихся осложнений.

«Самое лучшее — это профилактика обострений. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию для выявления предрасполагающих факторов к развитию панкреатита», — пояснила эксперт.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян, согласно которым избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

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