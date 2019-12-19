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Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя

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Двух совершеннолетних детей арестованного по подозрению в насилии под Гатчиной Андрея Бовта забрала из больницы родственница. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Тамара Литвинова.
Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя
  • © РИА Новости

«Дети 24 и 20 лет, их забрала из больницы тётя сегодня утром», — приводит Интерфакс её слова. 

Литвинова уточнила, что шесть несовершеннолетних детей остаются под наблюдением врачей.

17 декабря сообщалось о задержании в деревне Химози Ленинградской области подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет. 

Позднее в пресс-службе администрации Гатчинского района заявили, что у детей не обнаружены документы, удостоверяющие личность. Кроме того, несовершеннолетние также не числятся в образовательных учреждениях.

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