Двух детей подозреваемого в насилии под Гатчиной забрала тётя
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«Дети 24 и 20 лет, их забрала из больницы тётя сегодня утром», — приводит Интерфакс её слова.
Литвинова уточнила, что шесть несовершеннолетних детей остаются под наблюдением врачей.
17 декабря сообщалось о задержании в деревне Химози Ленинградской области подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет.
Позднее в пресс-службе администрации Гатчинского района заявили, что у детей не обнаружены документы, удостоверяющие личность. Кроме того, несовершеннолетние также не числятся в образовательных учреждениях.