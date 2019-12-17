У детей подозреваемого в изнасиловании под Гатчиной нет документов

У детей подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери в деревне Химози Ленинградской области не обнаружены документы, удостоверяющие личность. По информации пресс-службы администрации Гатчинского района, несовершеннолетние также не числятся в образовательных учреждениях.

«По информации Гатчинской клинической больницы, дети родились не на территории Гатчинского района. В учреждения образования Гатчинского района обращений для зачисления детей не было. Документы, удостоверяющие их личность, отсутствуют. Данных о детях в администрации Гатчинского района, а также органах опеки и учреждениях здравоохранения нет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В администрации уточнили, что в семье воспитывались восемь детей. В данный момент они находятся под наблюдением врачей и психологов.

Накануне под Гатчиной задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет.

Подробнее об инциденте — в материале RT.