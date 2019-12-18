В Калининграде наградили лучших медработников региона

Ежегодная торжественная церемония подведения итогов регионального этапа конкурса профессионального мастерства для медработников состоялась 17 декабря в Калининграде, сообщает «Янтарный край».

Участие в профессиональном состязании приняли 83 сотрудника из 28 медицинских организаций, в том числе 39 врачей и 44 специалиста со средним медицинским образованием.

В этом году звание «Лучший врач года» и главный символ конкурса «Янтарная панацея» получила врач-инфекционист Зеленоградской центральной районной больницы Евгения Жирова, также отмеченная в номинации «Лучший участковый терапевт».

Званий «Лучшая медицинская сестра» и «Лучший работник со средним медицинским образованием» удостоена инструктор по лечебной физкультуре Областного центра медицинской профилактики и реабилитации Владлена Костенкова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вручили премии лучшим учителям и педагогическим работникам Удмуртии.