Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

«Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения», — цитирует Развожаева РИА Новости.

Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь «спецстатуса».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя данное предложение, заявил, что «Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму и Севастополю, но пока у них не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.