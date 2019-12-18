Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
- РИА Новости
«Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения», — цитирует Развожаева РИА Новости.
Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь «спецстатуса».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя данное предложение, заявил, что «Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму и Севастополю, но пока у них не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.