В Совфеде оценили идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

«Город Севастополь и его специальный статус на Украине уже должны были оставить в покое. Тем не менее данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — считает Цеков.

По словам сенатора, «Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму и Севастополю, но пока у них не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».

Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь «спецстатуса».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.