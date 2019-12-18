В Совфеде оценили идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
В Совфеде оценили идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
  • Reuters

«Город Севастополь и его специальный статус на Украине уже должны были оставить в покое. Тем не менее данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — считает Цеков.

По словам сенатора, «Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму и Севастополю, но пока у них не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».

Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь «спецстатуса»

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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