В Совфеде оценили идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
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«Город Севастополь и его специальный статус на Украине уже должны были оставить в покое. Тем не менее данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — считает Цеков.
По словам сенатора, «Украина уже не имеет никакого отношения к Крыму и Севастополю, но пока у них не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».
Ранее Зеленский предложил лишить Севастополь «спецстатуса».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.