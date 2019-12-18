СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тамбовской области Елену Кярсну.

«Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказала она.

Уточняется, что в качестве одной из причин смерти Чулкова рассматривается версия о доведении его до самоубийства.

Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова. Инцидент произошёл утром в субботу, 7 декабря.

Чулков был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.

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