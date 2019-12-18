СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
  • © Администрация Тамбовской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тамбовской области Елену Кярсну.

«Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказала она.

Уточняется, что в качестве одной из причин смерти Чулкова рассматривается версия о доведении его до самоубийства.

Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова. Инцидент произошёл утром в субботу, 7 декабря.

Чулков был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.

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