СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тамбовской области Елену Кярсну.
«Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», — сказала она.
Уточняется, что в качестве одной из причин смерти Чулкова рассматривается версия о доведении его до самоубийства.
Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Чулкова. Инцидент произошёл утром в субботу, 7 декабря.
Чулков был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве, после чего суд поместил чиновника под домашний арест.
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