Эксперт оценил идею введения штрафов за ложную маркировку товаров

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение штрафовать производителей за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу.

По мнению эксперта, увеличение суммы штрафа, которое предполагает нововведение, проблему не решит. Он полагает, что основной вопрос заключается в бездействии надзорной системы.

«Сегодня производитель может позволить себе любую маркировку: «эко», «био», «натурально», «отобрано руками», да что угодно. В принципе, это введение в заблуждение бедного потребителя, который зачастую читает и покупает именно из-за этой самой маркировки. А там во многих случаях смешивают просто вторсырьё», — отметил Шапкин.

По его словам, необходимо прежде всего обратить внимание на работу системы контроля за недобросовестными производителями.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу.