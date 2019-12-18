Эксперт оценил идею введения штрафов за ложную маркировку товаров

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение штрафовать производителей за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу.
Эксперт оценил идею введения штрафов за ложную маркировку товаров
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По мнению эксперта, увеличение суммы штрафа, которое предполагает нововведение, проблему не решит. Он полагает, что основной вопрос заключается в бездействии надзорной системы.

«Сегодня производитель может позволить себе любую маркировку: «эко», «био», «натурально», «отобрано руками», да что угодно. В принципе, это введение в заблуждение бедного потребителя, который зачастую читает и покупает именно из-за этой самой маркировки. А там во многих случаях смешивают просто вторсырьё», — отметил Шапкин.

По его словам, необходимо прежде всего обратить внимание на работу системы контроля за недобросовестными производителями.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу.

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