Песков назвал одно из главных событий 2019 года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о главном событии уходящего года, заявил, что самые важные события для России ещё впереди, назвав в их числе открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Песков назвал одно из главных событий 2019 года
  • РИА Новости

«Я бы сказал, что главное ещё произойдёт. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнёт функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — сказал Песков.

По его мнению, главными событиями являются те, которые связаны с развитием страны и процессами в ней, международная повестка также остаётся в поле внимания.

Ранее стало известно, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 50 тыс. билетов с момента продаж, которые стартовали по всей России 8 ноября. 

13 ноября в Севастополе заявили, что прямое железнодорожное сообщение между городом и Москвой стартует весной 2020 года.

Первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45. Билеты на поезда из Москвы будут стоить от 2966 рублей, из Петербурга — от 3500 рублей.

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