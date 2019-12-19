В России снизилась популярность стационарной междугородной связи

Доходы российских операторов связи от междугородных звонков со стационарных телефонов сократились примерно в шесть раз в 2018 году по сравнению с 2010-м. Об этом свидетельствуют данные Минкомсвязи, с которыми ознакомился RT.

Так, согласно информации ведомства, за 2018 год стоимость услуг междугородной связи, оказанных населению, составила 2,5 млрд рублей, а за 2010-й — 15,1 млрд рублей.

За девять месяцев 2019 года доходы операторов связи от использования населением междугородной проводной телефонной связи составили 1,5 млрд рублей. Такую информацию RT предоставили в пресс-службе Минкомсвязи.

По данным ведомства, сократилась и длительность исходящих звонков с проводных телефонов как от юридических, так и от физических лиц: в 2010 году она составляла 216,9 млн часов, а в 2018-м — 142,6 млн часов.

За первые три квартала 2019 года это время составило 111 млн часов, уточнили в пресс-службе Минкомсвязи.

В министерстве считают, что такая ситуация соответствует основным тенденциям рынка.

«На междугородную фиксированную связь распространяются те же тенденции, что и на фиксированную связь в целом: падение спроса, связанное с замещением современными видами коммуникаций», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в России за последние десять лет в полтора раза сократилось число домашних телефонов.