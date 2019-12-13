Эксперт оценил перспективы распространения сетей 5G в России

Политический аналитик Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал итоги первой в мире прямой двусторонней междугородной видеотрансляции в пилотных сетях 5G и оценил перспективы распространения голографических звонков в стране.

По его мнению, 5G в ближайшее время займёт все телефонные и интернет-сети в России. Однако эксперт полагает, что голографические звонки вряд ли получат массовое распространение.

«Мы сможем увеличить качество самого звонка, качество видеосвязи, внедрить технологии дополненной реальности, использовать их в режиме online и при этом получать качественный контент сразу от его поставщика», — подчеркнул Романов.

Он добавил, что крупнейшие российские операторы связи стараются быть первыми по внедрению новейших технологий не только в стране, но и в мире.

По его мнению, развитие сетей пятого поколения сделает виртуальную реальность доступной для всех жителей страны.

Ранее сообщалось, что на Неделе российского интернета провели междугородний голографический мост на сети 5G