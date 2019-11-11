СМИ сообщили о возможности роста цен на сотовую связь в 2020 году

В 2020 году сотовая связь в России может стать дороже как минимум на 10%.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные аналитиков.

Как отметили эксперты, сотовая связь может подорожать на 10—25%, так как операторы будут стремиться повысить цены на свои услуги для компенсации потери доходов из-за отмены роуминга.

Также рост цен обосновывается дополнительными тратами сотовых компаний, связанными с исполнением закона Яровой.

Издание подчёркивает, что большинство россиян уже ощущают рост расходов на сотовую связь. В частности, один из недавних опросов показал, что, по мнению 74% респондентов, с начала года их траты на сотовую связь увеличились на 10% и более.

Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в беседе с НСН прокомментировала прогноз о повышении стоимости молочных продуктов.