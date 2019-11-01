В Молочном союзе России прокомментировали прогноз о повышении стоимости молока

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Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в беседе с НСН прокомментировала прогноз о повышении стоимости молочных продуктов.
В Молочном союзе России прокомментировали прогноз о повышении стоимости молока
  • РИА Новости

«Это не так. Нет ни одной предпосылки, кроме сезонного повышения на 1,5–3%. Это происходит ежегодно в связи с тем, что осенью коровы начинают доиться меньше, молока становится меньше», — заявила она.

Как отметила Маницкая, система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» ни в одной из сфер не принесла существенного роста цен.

«И тому пример мясная и рыбная промышленность, где была введена электронная сертификация 1 января 2019 года и никто не заметил повышения цен», — пояснила она.

Более того, напомнила Маницкая, 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты, и никто не заметил роста цен на них.

«Здесь будет та же история — ничего не подорожает до такой степени», — добавила она.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаил Перельман выразил мнение, что уже до Нового года рост цен может составить не менее 12–15%.

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