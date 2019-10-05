Число домашних телефонов в России сократилось за десять лет в 1,5 раза

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Николай Соколов
За десять лет число телефонных аппаратов в домах россиян упало более чем в полтора раза. Об этом говорится в отчёте Росстата, с которым ознакомился RT.
Число домашних телефонов в России сократилось за десять лет в 1,5 раза
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В период с 2008 по 2018 год число домашних телефонов у городских жителей России сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек. В сельской местности этот показатель снизился с 119,4 до 78,8 аппаратов.

Больше всего домашних телефонов (среди городской местности) на тысячу населения остаётся у жителей Москвы (245,7), Санкт-Петербурга (217,7), Севастополя (215) и городов Тульской (211) и Воронежской (209,4) областей.

Меньше всего телефонов — у жителей городов Дагестана (4,2), Чечни (5,7), Ингушетии (8,1), Тувы (36,4) и Якутии (63,9).

Наибольшее число домашних телефонов на тысячу населения в сельской местности приходится на Республику Коми (164,9), Башкирию (162,1), Алтайский край (148,1), Томскую (147,8) и Тюменскую области (138,3).

Меньше всего домашних телефонов остаётся в сёлах Дагестана (0,2), Ингушетии (1,7) и Чечни (2,8), а также Тувы (9) и сельской местности Москвы (13,9).

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2019 года в России было продано 4 млн кнопочных телефонов.

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