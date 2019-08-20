СМИ: В России продали 4 млн кнопочных телефонов за первые полгода
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Что касается смартфонов, то в розничных сетях и крупных интернет-магазинах их продано более 13 млн.
Доля кнопочных аппаратов сокращается. По оценке «Связного», по сравнению с первым полугодием 2018-го она снизилась на 2%, по оценке «М.Видео — Эльдорадо» — на 3%.
Продажи показывают сокращение и в абсолютном выражении — за год они снизились на 9%, о чём свидетельствуют данные компании GfK. Оценка их доли на рынке совпала с информацией ретейлеров.
По данным «М.Видео — Эльдорадо», всего в первые шесть месяцев 2019 года реализовано 17,3 млн смартфонов и телефонов на 220,8 млрд рублей.
Ранее СМИ сообщали, что в России выросли продажи смартфонов через трейд-ин.
Nation News также передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.