СМИ: В России продали 4 млн кнопочных телефонов за первые полгода

В России продали почти 4 млн кнопочных телефонов в первые шесть месяцев 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы «М.Видео — Эльдорадо» и «Связного». Это около 23% телефонных аппаратов, реализованных в России.

Что касается смартфонов, то в розничных сетях и крупных интернет-магазинах их продано более 13 млн.

Доля кнопочных аппаратов сокращается. По оценке «Связного», по сравнению с первым полугодием 2018-го она снизилась на 2%, по оценке «М.Видео — Эльдорадо» — на 3%.

Продажи показывают сокращение и в абсолютном выражении — за год они снизились на 9%, о чём свидетельствуют данные компании GfK. Оценка их доли на рынке совпала с информацией ретейлеров.

По данным «М.Видео — Эльдорадо», всего в первые шесть месяцев 2019 года реализовано 17,3 млн смартфонов и телефонов на 220,8 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали, что в России выросли продажи смартфонов через трейд-ин.

Nation News также передавал, что Роскачество составило новый рейтинг смартфонов. Его возглавили Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.