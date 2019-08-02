СМИ: В России выросли продажи смартфонов через трейд-ин

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За год со второй половины 2018-го до первой половины 2019-го в России выросли продажи смартфонов через трейд-ин, сообщает газета «Известия».
СМИ: В России выросли продажи смартфонов через трейд-ин
  • ©pixabay.com

В частности, в «Связном» показатель вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим периодом. Как заявил вице-президент компании по продажам Давид Борзилов, за год покупатели обменяли с доплатой 180 тыс. смартфонов. 95% принятых устройств — продукция Samsung и Apple, добавил он.

В «М.Видео — Эльдорадо» продажи по трейд-ин также выросли более чем в шесть раз, сообщила представитель ретейлера Валерия Андреева.

Число смартфонов, сданных в трейд-ин в розничной сети МТС в первые шесть месяцев 2019 года, выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, рассказал представитель оператора Алексей Меркутов.

Анна Айбашева из «Вымпелкома» заявила о росте в десятки раз.

Абсолютные продажи по трейд-ин в «М. Видео — Эльдорадо», МТС и «Вымпелкоме» не привели.

«Мегафон» запустил такую программу в декабре 2017 года. К настоящему времени в его салонах обменяли 150 тыс. старых смартфонов на новые, отметил представитель компании.

Как утверждают представители операторов и ретейлеров, скидка при покупке нового смартфона по трейд-ин может составлять 30—40%.

Ранее СМИ сообщали, что названы регионы, жители которых больше всего тратили на покупку смартфонов в первой половине 2019 года.

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