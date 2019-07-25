СМИ: Названы регионы, жители которых больше всего тратили на покупку смартфонов в первой половине 2019 года
- РИА Новости
Это на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Наибольшие траты отмечены в Магаданской области, на Чукотке и в Чечне, где средний чек достигал 23,7 тыс. рублей, 22,9 тыс. и 20,5 тыс. соответственно.
В рознице «Вымпелкома» («Билайна») лидируют Камчатка, Сахалин и Чечня, заявила представитель оператора Анна Айбашева. По её словам, в Камчатском крае, например, доля устройств дороже 40 тыс. рублей составляет 7% в общем объёме продаж смартфонов, а в Орловской области — лишь 1%.
В «Связном» и «Евросети» первое и второе места занимают Чечня и Магаданская область (25,2 тыс. и 23,8 тыс. рублей), а Москва оказалась на третьей строчке (22,7 тыс.). Об этом рассказал вице-президент по продажам Давид Борзилов.
В рознице «Мегафона» в топ-3 входят Карачаево-Черкесия, Камчатский край и Кабардино-Балкария, сообщил представитель оператора.
Как заявила представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, Дальний Восток и юг России лидируют наряду с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.
По словам представителей ретейлеров и сотовых операторов, внутри одного и того же федерального округа размер среднего чека может варьироваться в зависимости от региона.
Ранее СМИ сообщали, что голосовой трафик мобильной телефонии в России сократился на 2,8% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 108,5 млрд минут.