СМИ: Названы регионы, жители которых больше всего тратили на покупку смартфонов в первой половине 2019 года

В первые шесть месяцев 2019 года россияне тратили в среднем 16,2 тыс. рублей на покупку смартфонов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику МТС.

Это на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Наибольшие траты отмечены в Магаданской области, на Чукотке и в Чечне, где средний чек достигал 23,7 тыс. рублей, 22,9 тыс. и 20,5 тыс. соответственно.

В рознице «Вымпелкома» («Билайна») лидируют Камчатка, Сахалин и Чечня, заявила представитель оператора Анна Айбашева. По её словам, в Камчатском крае, например, доля устройств дороже 40 тыс. рублей составляет 7% в общем объёме продаж смартфонов, а в Орловской области — лишь 1%.

В «Связном» и «Евросети» первое и второе места занимают Чечня и Магаданская область (25,2 тыс. и 23,8 тыс. рублей), а Москва оказалась на третьей строчке (22,7 тыс.). Об этом рассказал вице-президент по продажам Давид Борзилов.

В рознице «Мегафона» в топ-3 входят Карачаево-Черкесия, Камчатский край и Кабардино-Балкария, сообщил представитель оператора.

Как заявила представитель «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева, Дальний Восток и юг России лидируют наряду с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.

По словам представителей ретейлеров и сотовых операторов, внутри одного и того же федерального округа размер среднего чека может варьироваться в зависимости от региона.

Ранее СМИ сообщали, что голосовой трафик мобильной телефонии в России сократился на 2,8% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 108,5 млрд минут.