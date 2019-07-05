СМИ: Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам в I квартале

Голосовой трафик мобильной телефонии в России сократился на 2,8% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 108,5 млрд минут. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Минкомсвязи.

В Москве абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут (-6,5%).

По оценке Mediascope, в апреле 2019 года наиболее популярным мессенджером среди российских пользователей мобильных устройств в возрасте от 12 до 64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходили 39,7% пользователей.

Среди остальных лидеров — Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).

Как заявил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, пользователи смартфонов всё чаще звонят друг другу через мессенджеры благодаря дешёвому и качественному мобильному интернету. По словам эксперта, профиль общения меняется, люди активнее пишут в мессенджерах вместо того, чтобы звонить или отправлять платные sms.

В 2018 году глава ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с Nation News оценил разработанный правительством проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи.