СМИ: Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам в I квартале

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Голосовой трафик мобильной телефонии в России сократился на 2,8% в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 108,5 млрд минут. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Минкомсвязи.
СМИ: Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам в I квартале
  • РИА Новости

В Москве абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут (-6,5%).

По оценке Mediascope, в апреле 2019 года наиболее популярным мессенджером среди российских пользователей мобильных устройств в возрасте от 12 до 64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходили 39,7% пользователей.

Среди остальных лидеров — Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).

Как заявил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, пользователи смартфонов всё чаще звонят друг другу через мессенджеры благодаря дешёвому и качественному мобильному интернету. По словам эксперта, профиль общения меняется, люди активнее пишут в мессенджерах вместо того, чтобы звонить или отправлять платные sms.

В 2018 году глава ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с Nation News оценил разработанный правительством проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи.

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