СМИ: Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам в I квартале
- РИА Новости
В Москве абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут (-6,5%).
По оценке Mediascope, в апреле 2019 года наиболее популярным мессенджером среди российских пользователей мобильных устройств в возрасте от 12 до 64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходили 39,7% пользователей.
Среди остальных лидеров — Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).
Как заявил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, пользователи смартфонов всё чаще звонят друг другу через мессенджеры благодаря дешёвому и качественному мобильному интернету. По словам эксперта, профиль общения меняется, люди активнее пишут в мессенджерах вместо того, чтобы звонить или отправлять платные sms.
В 2018 году глава ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с Nation News оценил разработанный правительством проект новых правил проверки пользователей мессенджеров через операторов связи.