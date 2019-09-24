В России разрабатывают определение личности абонента по лицу и голосу

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В России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.

«Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за сим-картой в офис сотового оператора не придётся», — приводят «Известия» слова представителя «Ростелекома».

Предполагается введение виртуальной сим-карты (eSIM) — модуля, который будет встроен в телефон. С помощью него можно будет менять мобильный тариф и оператора сотовой связи без посещения офиса компании или покупки физической сим-карты.

Уточняется, что техническую часть системы разрабатывает «Ростелеком», который является оператором Единой биометрической системы.

В апреле в Минкомсвязи призвали не торопиться с внедрением технологии встроенных сим-карт и изучить все вопросы по обеспечению безопасности их использования.

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