Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что в основном пользователи недовольны навязчивым предложением дополнительных платных услуг (19 — 38%) и завышением суммы счёта (21 — 40%).

«Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги (12 — 25%)... Во II квартале (текущего года. — RT) в надзорное ведомство поступило 1648 жалоб на сотовые компании «большой четвёрки», — уточняется в тексте.

Представитель ведомства в беседе с изданием пояснил, что параметры качества сотовой связи не закреплены нормами существующего в России законодательства, в связи с чем Роскомнадзор не может применить меры к «нарушителям».

При этом, по словам представителя «Национальной юридической службы «Амулекс» Виктории Соколовой, у пользователей всё же есть возможность отстоять свои права, в частности, они могут обратиться за необходимыми им разъяснениями непосредственно к оператору, в суд или в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в первые шесть месяцев 2019 года Роскомнадзор изъял более 32,8 тыс. сим-карт операторов мобильной связи.