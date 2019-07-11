Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

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Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что в основном пользователи недовольны навязчивым предложением дополнительных платных услуг (19 — 38%) и завышением суммы счёта (21 — 40%). 

«Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги (12 — 25%)... Во II квартале (текущего года. — RT) в надзорное ведомство поступило 1648 жалоб на сотовые компании «большой четвёрки», — уточняется в тексте.

Представитель ведомства в беседе с изданием пояснил, что параметры качества сотовой связи не закреплены нормами существующего в России законодательства, в связи с чем Роскомнадзор не может применить меры к «нарушителям».

При этом, по словам представителя «Национальной юридической службы «Амулекс» Виктории Соколовой, у пользователей всё же есть возможность отстоять свои права, в частности, они могут обратиться за необходимыми им разъяснениями непосредственно к оператору, в суд или в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в первые шесть месяцев 2019 года Роскомнадзор изъял более 32,8 тыс. сим-карт операторов мобильной связи.

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