Борьба с нелегальным контентом: в России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая в России вступает в силу постановление правительства, обязывающее владельцев мессенджеров сверять сведения о пользователях с базами данных мобильных операторов. Этот шаг необходим для борьбы с появлением незаконного контента, а также использованием анонимности в мессенджерах преступниками, отмечают эксперты. Власти и сотовые компании при этом подчёркивают, что новые правила не повлияют на работу самих сервисов, а также не затронут право на тайну переписки.

В воскресенье, 5 мая, вступило в силу постановление правительства России об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Теперь они должны будут отправлять запросы операторам мобильной связи, чтобы те определили, есть ли пользователи в их базах.

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«В случае неполучения информации от оператора в установленный срок (20 минут после запроса. — RT)... или получения информации об отсутствии в базах данных сведений об абоненте... идентификация считается не пройденной», — говорится в документе.

При этом, если наличие сведений о пользователе подтвердится, то сотовая компания должна будет внести в свои реестры название мессенджера и уникальный код идентификации, который он присвоил своему клиенту.

В том же случае, если абонент решит разорвать договор с оператором, то сотовая компания обязана будет уведомить об этом владельцев мессенджеров, которыми тот пользовался.

Если организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями откажется выполнять требования новых правил, то ему будет грозить штраф до одного миллиона, а также блокировка мессенджера на территории России.

«Необходимый шаг»

Постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года. Комментируя этот документ, глава Роскомнадзора Александр Жаров напомнил, что ранее для регистрации в мессенджере было достаточно просто ввести код, присланный в смс-сообщении.

Жаров указал, что при этом существовал риск, что человек зарегистрируется на чужой телефонный номер.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом», — приводят слова главы Роскомнадзора «Известия».

Вместе с тем Жаров подчеркивал, что эти правила не нарушают тайну переписки.

«Новые правила сохраняют право пользователя на тайну переписки. И в процессе общения запрашиваются только те сведения, которые необходимы для идентификации», — написал он в статье для ТАСС.

Вице-премьер Максим Акимов в ноябре прошлого года заявлял, что, согласно результатам проведённого анализа, IT-индустрия не понесёт серьёзных издержек после вступления постановления в силу.

«Мы такую оценку проводили, мы не ожидаем существенных затрат или трудностей у индустрии. Мы исполняем требования федерального закона. У Минкомсвязи нет никаких озабоченностей по этому вопросу», — цитирует его ТАСС.

Акимов добавил, что новые правила не потребуют выделения каких-либо дополнительных средств из бюджета.

Причём отмечается, что для самих пользователей мессенджеров вступление в силу постановления об идентификации пройдёт практически незаметным. Заново проходить авторизацию или предпринимать ещё какие-либо действия им не потребуется. Так, комментируя подписание законопроекта Медведевым, в «МегаФоне» заявили, что речь идёт о юридическом закреплении уже существующей нормы.

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«Мы готовы к исполнению постановления правительства, так как оно принято во исполнение вступившего в силу закона. Фактически оно вводит в легальное русло уже существующие, фактические отношения, пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона. Для пользователей мессенджеров ничего не изменится», — сказали RT в пресс-службе «МегаФона».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков отмечал, что тарифы для пользователей также не вырастут.

«Будем регулировать, — приводит ТАСС слова Носкова. — Смотреть, как это всё будет работать и делать так, чтобы всем было максимально комфортно».

Вступление постановления в силу снизит количество незаконного контента, убеждён эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.

«Этот ход, безусловно, снизит вероятность появления нелегального контента в мессенджерах. Но пока сложно говорить о том, сможет ли этот шаг полностью его истребить», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению эксперта, основным способом обхода новых правил станет использование сим-карт, не прикреплённых к паспортам. Однако Щельцин подчеркнул, что в последнее время с этим ведётся активная борьба.

«Сейчас подобная деятельность жёстко преследуется по закону и продают карты, привязанные к каким-то непонятным именам. И купивший сим-карту человек уже не сможет должным образом идентифицироваться в мессенджере. Те мессенджеры, которые хотят соблюдать этот закон, уже давно договорились с операторами и выбрали себе нужных, протестировали, как всё будет работать», — заключил специалист.