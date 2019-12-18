Суд продлил арест бывшему главе дагестанского фонда ОМС

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Верховный суд Дагестана продлил срок содержания под стражей экс-главе территориального фонда ОМС по Дагестану Магомеду Сулейманову, который обвиняется в создании преступного сообщества.
Суд продлил арест бывшему главе дагестанского фонда ОМС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Верховный суд республики... продлил срок содержания Сулейманова под стражей на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года включительно», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года. По версии следствия, созданное чиновником в 2010 году преступное сообщество на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 30 декабря срок ареста бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину, подозреваемому в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.

В декабре URA.RU писало, что в МВД рассказали о среднем размере взятки в Пермском крае в 2019 году.

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