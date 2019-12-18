Суд продлил арест бывшему главе дагестанского фонда ОМС

Верховный суд Дагестана продлил срок содержания под стражей экс-главе территориального фонда ОМС по Дагестану Магомеду Сулейманову, который обвиняется в создании преступного сообщества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Верховный суд республики... продлил срок содержания Сулейманова под стражей на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года включительно», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года. По версии следствия, созданное чиновником в 2010 году преступное сообщество на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 30 декабря срок ареста бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину, подозреваемому в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.

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