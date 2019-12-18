Суд продлил арест бывшему главе дагестанского фонда ОМС
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Верховный суд республики... продлил срок содержания Сулейманова под стражей на два месяца, то есть до 17 февраля 2020 года включительно», — сказал собеседник.
Как указывает агентство, Сулейманов был задержан 17 августа 2018 года. По версии следствия, созданное чиновником в 2010 году преступное сообщество на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.
Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 30 декабря срок ареста бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину, подозреваемому в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.
В декабре URA.RU писало, что в МВД рассказали о среднем размере взятки в Пермском крае в 2019 году.