В Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году

Средний размер взятки в Пермском крае в 2019 году оценивается в 416 тыс. рублей, сообщает URA.RU.

«В настоящее время коррупционные факты преобладают при распределении и расходовании бюджетных средств всех уровней: при выделении земельных участков, распределении федеральной и муниципальной собственности, при размещении госзаказов», — заявил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Прикамью Андрей Чернятьев.

По его словам, всего в этом году выявлено 130 фактов взяточничества.

Со своей стороны, глава отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции краевой прокуратуры Сергей Путин рассказал, что ведомство завело свыше 600 уголовных дел коррупционной направленности.

Руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин, в свою очередь, сообщил, что ведомство «вводит новый вид взаимодействия с силовиками».

«Если раньше мы сразу возбуждали антимонопольное дело, то сейчас в приоритете будет работа с правоохранительными органами. Эту схему мы внедрим в самое ближайшее время», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 30 декабря срок ареста бывшему мэру Новочеркасска Игорю Зюзину, подозреваемому в получении взятки в размере 2,6 млн рублей.