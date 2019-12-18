В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу
Как уточняет газета, в настоящее время производители могут быть привлечены к административной ответственности в случае выявления факта несоответствия продукции стандарту ГОСТ только за обман потребителя.
В таком случае они обязаны выплатить штраф в размере до 500 тыс. руб.
Новый проект предлагает штрафовать за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта России в случае публичного заявления о соответствии», которые указываются в маркировке, эксплуатационных или других документах.
При этом юрлица могут быть оштрафованы на сумму 500–800 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — на 100–400 тыс. рублей, а должностные лица — на 20–50 тыс. рублей.
В ноябре в России утвердили обязательную маркировку отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.
Портал kp.ru также передавал, что Роскачество утвердило национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции.