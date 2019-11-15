Медведев утвердил введение маркировки ряда видов молочной продукции

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.
Медведев утвердил введение маркировки ряда видов молочной продукции
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Об этом говорится на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением устанавливается срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в документе.

При этом в распоряжении указывается, что продажа товаров, произведённых до введения обязательной маркировки, возможна до 1 декабря 2020 года.

Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в беседе с НСН прокомментировала прогноз о повышении стоимости молочных продуктов.

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