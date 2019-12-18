В Госдуме предложили создать реестр пластических хирургов

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Дмитрий Рункевич
В России предложили создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов. С такой инициативой, адресованной руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко, выступил депутат Госдумы Иван Сухарев (копия обращения есть в распоряжении RT).
В Госдуме предложили создать реестр пластических хирургов
  • РИА Новости

Как отметил парламентарий, по разным оценкам, в стране ежегодно проводится более 150 тыс. пластических операций, которые приносят частным медицинским учреждениям многомиллиардные доходы. 

«При этом в СМИ всё чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами», — отметил в письме Сухарев. 

Чтобы минимизировать проблему, депутат предложил Росздравнадзору разместить на официальном сайте ведомства общедоступный реестр пластических хирургов, в котором по персональным данным врача любой гражданин сможет оперативно проверить, имеет ли указанный специалист настоящий сертификат, дающий ему право проводить пластические операции.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года эксперты Росздравнадзора зафиксировали более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований почти в 70% клиник пластической хирургии. 

А за первое полугодие 2019 года за выявленные нарушения были закрыты 87 из почти 1,5 тыс. таких клиник. 

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