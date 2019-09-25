В России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года
- РИА Новости
Эти учреждения лишились лицензии из-за нарушений обязательных требований.
60 из них работали в Москве и Московской области, 27 — остальных регионах.
По итогам 2018 года эксперты Росздравнадзора зафиксировали более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований почти в 70% медучреждений подобного плана. Их количество на момент проверки составляло 1,2 тыс.
В декабре 2018 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении хирургов Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана.