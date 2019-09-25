В России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года

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В России закрыли 87 из почти 1,5 тыс. клиник пластической хирургии за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
В России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года
  • РИА Новости

Эти учреждения лишились лицензии из-за нарушений обязательных требований.

60 из них работали в Москве и Московской области, 27 — остальных регионах.

По итогам 2018 года эксперты Росздравнадзора зафиксировали более 3,2 тыс. нарушений обязательных требований почти в 70% медучреждений подобного плана. Их количество на момент проверки составляло 1,2 тыс.

В декабре 2018 года URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении хирургов Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана.

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