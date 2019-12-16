В Госдуме поддержали идею сократить сроки выдачи маткапитала

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Кирилл Горшенин
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT предложение Министерства труда сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
В Госдуме поддержали идею сократить сроки выдачи маткапитала
  • РИА Новости

«Поддерживаю. Мы слышим позицию федерального руководства, которая регулярно звучит в последнее время, предлагается расширить перечень возможностей для использования средств материнского капитала. Предполагаю, что эта программа (материнского капитала. — RT) уже успешно себя реализовала и сейчас просто предлагает новые возможности потратить этот капитал: построить жильё, обустроить коммуникации. Это правильно», — заявил Нилов.

Ранее в Минтруде выступили с идеей сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.

В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время территориальный орган ПФР может принимать решение по заявлению об использовании маткапитала в течение месяца. Предлагается сократить срок расмотрения до 12 дней.

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