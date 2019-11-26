В ПФР рассказали, на что россияне тратят материнский капитал

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В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне стали чаще тратить материнский капитал на обучение детей, при этом доля семей, которые намерены с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, постепенно снижается, передаёт «Российская газета».
В ПФР рассказали, на что россияне тратят материнский капитал
  • РИА Новости

Согласно данным ПФР, за десять месяцев 2019 года фонд принял 701,7 тыс. заявлений от семей о распоряжении маткапиталом. 69,9% из них (490,6 тыс. человек) решили потратить его на улучшение жилищных условий. При этом почти две трети делают это с привлечением кредитных средств — маткапитал направляют на погашение займов, уплату первого взноса или платежей по кредиту.

Всего с 2007 года было выдано 9,5 млн сертификатов на семейный капитал. 65% семей уже полностью его израсходовали, из них 90% направили его на улучшение жилищных условий, остальные потратили частично или ещё раздумывают, как им распорядиться.

Ранее председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году. 

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