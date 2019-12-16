Эксперт оценил результаты проведённого Роскачеством исследования чая

Генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал итоги исследования чая, проведённого специалистами Роскачества.

По его мнению, не стоит создавать вокруг пестицидов негативный фон.

«Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции. Пестициды служат для того, чтобы защитить урожай от различных вредителей, загрязнений. Существуют нормы, в соответствии с которыми этот пестицид не должен обнаружиться в готовой продукции, а другой может, но в каких-то пределах. Существуют нормы, и они во всех странах разные», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что в производстве краснодарского чая пестициды не применяются в связи с малыми объёмами его производства.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Роскачество рассказало о результатах проверки органической продукции — две марки чая не отвечали требованиям, установленным федеральным законом.