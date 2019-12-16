Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

Роскачество рассказало о результатах проверки органической продукции — две марки чая не отвечали требованиям, установленным федеральным законом, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Специалисты изучили образцы восьми различных категорий, среди которых зерновые хлопья, детское питание, крупы, макаронные изделия, чай, мука, приправы и молоко из России, Финляндии, Германии, Хорватии, Словении, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки. Все товары обозначены как органические.

Два товара из 24 не отвечали требованиям, установленным федеральным законом к подобной продукции.

Это чёрный органический чай Richman, произведённый на Шри-Ланке, и чёрный классический чай «Мацеста», сделанный в России.

«Как показало исследование, и в том, и в другом товаре содержались пестициды. Причём в шриланкийском чае был обнаружен гексахлорбензол (в небольшой концентрации), в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), согласно которой данное вещество запрещено во всём мире», — отметили в Роскачестве.

Там также напомнили, что Институт этической и экологической сертификации Италии, выдавший документы «Мацесте», несколько лет не работает в России. Срок действия сертификата истёк в 2012 году.

Ранее, как передавало Nation News, эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.