Четыре человека погибли в Мордовии в результате ДТП

Четыре человека погибли в Мордовии в результате столкновения легковых автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ведомстве указывают, что причиной ДТП стала выехавшая на встречную полосу иномарка.

«Водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Затем с Toyota Land Cruiser столкнулся автомобиль ВАЗ-21124, в который, в свою очередь, врезался автомобиль Renault Logan», — указали в ГИБДД.

Уточняется, что результате ДТП водитель и три пассажира Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, а пассажир Toyota Land Cruiser и три пассажира ВАЗ-21124 получили различные травмы.

Ранее в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали семь человек.

Также URA.RU сообщало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.