В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«На 24-м километре трассы М1 автобус, следовавший из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, пострадали семь человек», — заявили в МЧС.
В спасательном ведомстве заявили, что в автобусе находились 48 человек, включая двух водителей.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.