В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом из Белоруссии

В Московской области на трассе М1 в городском округе Одинцово автобус, следовавший из Белоруссии, столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«На 24-м километре трассы М1 автобус, следовавший из Гродно в Кострому, столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, пострадали семь человек», — заявили в МЧС.

В спасательном ведомстве заявили, что в автобусе находились 48 человек, включая двух водителей.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.