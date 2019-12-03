Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом под Воронежем

Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Богучарском районе, в результате которого пострадали 17 человек.

«По факту дорожно-транспортного происшествия отделом МВД России по Богучарскому району проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором района», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В автобусе находились два водителя и 26 пассажиров, включая троих несовершеннолетних 13, 15 и 17 лет.

По предварительным данным, тяжёлые травмы получили три человека, у одного госпитализированного подозрение на компрессионный перелом позвонка.

В прокуратуре сообщили, что автобус, принадлежавший украинской компании, выполнял рейс из Днепропетровска в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Воронежской области.

URA.RU также передавало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.