Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с автобусом под Воронежем
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- РИА Новости
«По факту дорожно-транспортного происшествия отделом МВД России по Богучарскому району проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором района», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.
В автобусе находились два водителя и 26 пассажиров, включая троих несовершеннолетних 13, 15 и 17 лет.
По предварительным данным, тяжёлые травмы получили три человека, у одного госпитализированного подозрение на компрессионный перелом позвонка.
В прокуратуре сообщили, что автобус, принадлежавший украинской компании, выполнял рейс из Днепропетровска в Ростов-на-Дону.
Ранее сообщалось, что 17 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Воронежской области.
URA.RU также передавало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.