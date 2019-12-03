В результате ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 человек

В результате опрокидывания автобуса в Богучарском районе Воронежской области пострадали 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Уточняется, что десять пострадавших получили лёгкие травмы, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести и трое — в тяжёлом.

В региональном управлении МВД рассказали, что водитель автобуса MAN, двигаясь по автодороге М4 «Дон», не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

В ГИБДД пояснили, что инцидент произошёл в условиях сильного снегопада.

Ранее в Белгородской области в результате опрокидывания автобуса ПАЗ, следовавшего из села Преображенка в город Старый Оскол, пострадали пять человек.