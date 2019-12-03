В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали пять человек
- РИА Новости
«На данный момент пять человек пострадавших. Тех, кто не пострадал, приехал и забрал другой автобус», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что инцидент произошёл в 8:25 на территории Старооскольского городского округа, в автобусе находились 30 пассажиров.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате опрокидывания маршрутки в Тамбовской области.
В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.