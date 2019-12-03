В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали пять человек

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В Белгородской области в результате опрокидывания автобуса ПАЗ, следовавшего из села Преображенка в город Старый Оскол, пострадали пять человек.
В ДТП с автобусом под Белгородом пострадали пять человек
  • РИА Новости

«На данный момент пять человек пострадавших. Тех, кто не пострадал, приехал и забрал другой автобус», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что инцидент произошёл в 8:25 на территории Старооскольского городского округа, в автобусе находились 30 пассажиров.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате опрокидывания маршрутки в Тамбовской области. 

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

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