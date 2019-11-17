Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии

В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. В результате четыре человека погибли, ещё четверо травмированы», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.

Уточняется, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в дерево. Подросток погиб, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.