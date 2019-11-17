Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии

Короткая ссылка
В результате ДТП с участием автомобиля Toyota Wish в Бурятии погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. В результате четыре человека погибли, ещё четверо травмированы», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.

Уточняется, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в дерево. Подросток погиб, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить