Четыре человека погибли в ДТП в Бурятии
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- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся. В результате четыре человека погибли, ещё четверо травмированы», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.
Уточняется, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Сочи автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в дерево. Подросток погиб, двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы.