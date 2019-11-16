В Татарстане четыре человека погибли в ДТП

В Лаишевском районе Татарстана четыре человека погибли и трое пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД России.

«Водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП четыре человека погибли, трое пострадали», — цитирует ведомство РИА Новости.

Авария произошла в 7:20 на 68-м километре автодороги Казань — Оренбург.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее восемь детей и один взрослый пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

Начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru рассказал, что особенно опасная ситуация на дорогах наблюдается осенью из-за обилия осадков, затрудняющих видимость, и тёмной одежды, которую выбирают пешеходы.